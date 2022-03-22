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نجمة شهيرة تتهم مارلين مانسون باغتصابها.. واجبارها على خدمته بعد الاجهاض

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 08:56
مارلين مانسون
مارلين مانسون

واجه النجم العالمي مارلين مانسون اتهامات كثيرة وعديدة في الفترة الأخيرة والتي تمثّلت بالاعتداء الجنسي والاغتصاب بالإضافة إلى العنف الجسدي في حق عدد من السيدات

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وكانت هناك العديد من النساء اللواتي قمن بتوجيه اتهامات للنجم حيث زعمت العديد منهن بانه قام بتعريتهن ودفعهن لشرب الكحول، بالاضافة إلى الاعتداء الجنسي عليهن.

وفي تهم جديدة قامت النجمة العالمية "ايفان راشيل وود" بادّعاءات جديدة ضد ماريلن مانسون والذي ارتبطت به سابقًا بعلاقة صداقة وتحديدًا في عام 2006 استمرت هذه العلاقة مدة 4 سنوات تقريبًا

Evan Rachel Wood and Marilyn Manson

ووجهّت ايفان تهم جديدة لحبيبها السابق اتهمته فيها بأنه قام باغتصابها أثناء نومها حيث قام بتخديرها بأقراص منومة، وذلك خلال فيلمها الوثائقي الجديد حول علاقتها بمارلين مانسون.

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وتحدّثت ايفان خلال الفيلم الوثائقي حول حملها من المغني المثير للجدل حيث أنها اتخذت قرار إنهاء الحمل لأنها خائفة منه وخضعت للإجهاض فوراً، وتستذكّر إيفا بان مارلين جعلها تعدّ له العشاء بعد عملية الاجهاض مباشرة.

أما حول اغتصابها فقد أكّدت النجمة الهوليوودية بان مارلين كان يقوم بتخديرها وذلك لاغتصابها أثناء نومها وهي فاقدة للوعي، حيث عبّرت عن خوفها الشديد في تلك اللحظات حيث ان عمرها في ذلك الوقت لم يتجاوز الـ 18 عام.

ونفى النجم العالمي مارلين مانسون هذه الاتهامات التي وجّهت إليه من خلال الفيلم الوثائقي حيث رفع دعوى قضائية بالتآمر والاحتيال من اجل التشهير به.

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