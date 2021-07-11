نجم التيك توك خابي لامي ينافس تشارلي ديميلو على المركز الأول.. فهل تفوز فيديوهاته المضحكة؟!

يُعتقد أن نجم التيك توك الشهير خابي لامي سوف يطيح نجمة السوشيال ميديا تشارلي داميلو، التي تعتبر الشخصية الأكثر متابعة على التطبيق.

اكتسب نجم وسائل التواصل الاجتماعي خابي لامي شهرة كبيرة بسبب تعبيراته الكوميدية وردود أفعاله الباردة والجامدة إزاء مقاطع الفيديو السخيفة التي يتم تبادلها عبر تطبيق "تيك توك"، حيث يحاول محاربة مدى تدني مستوى الفيديوهات المقدمة والمبالغ بها والتجارب غير المنطقية المقدمة على المنصة التي أنشأت بغرض دعم الشخصيات التي تمتلك شيء مميز لتقدمه.

وقد تجاوز السنغالي الإيطالي، البالغ من العمر 21 عامًا، نجمة السوشيال ميديا أديسون راي، ليحتل المركز الثاني لأكثر المبدعين متابعة.

وذكرت صحيفة The New York Times أن خابي، المقيم في إيطاليا، بدأ في صنع مقاطع فيديوهاته تحت اسم 'Khaby Lame' بعد أن فقد وظيفته في مصنع بسبب جائحة كورونا.

وفي شهر يونيو الماضي، حصد خابي أكثر من 65 مليون متابع، وبعد شهر تعدى عدد متابعيه الـ87 مليون متابع.

ويتكهن الكثيرون بأن شعبيته المتزايدة ستمنحه الفرصة لتجاوز تشارلي، التي تمتلك 120 مليون متابع على حساب "تيك توك" خاصتها.