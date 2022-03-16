نجم تركي جديد ينضم إلى بوراك أوزجفيت في مسلسل "المؤسس عثمان"

يحظى المسلسل التاريخي التركي "المؤسس عثمان" بـ نجاح كبير منذ بداية عرضه على قناة ATV التركية، حيث يحكي قصة واحد من اهم قادة العالم الاسلامي "عثمان بن أرطغرل" المؤسس للدولة العثمانية.

ويقوم النجم التركي "بوراك أوزجفيت" بدور البطولة بشخصية عثمان بن أرطغرل بجانب عدد كبير من النجوم الأتراك إلى جانبه.

وأفادت المصادر الاخبارية التركية بأن النجم التركي "مراد سيريزلي" قد انضم إلى المسلسل التاريخي "المؤسس عثمان" ولكن لم تُعرف بعد طبيعة شخصيته التي سوف يقوم بها.

ازدياد أجر النجم بوراك أوزجفيت تزامناً مع ازدياد نسب عدد المشاهدات

ازداد أجر النجم التركي "بوراك أوزجفيت" التي يتلقّاه مقابل الحلقة الواحدة تزامناً مع نجاح المسلسل وارتفاع نسب المشاهدات، وبلغ المبلغ الذي يتقاضاه بوراك 210 ألف ليرة تركية أي ما يقارب 24874 دولار أمريكي خلال الحلقة الواحدة في المسلسل.

وأكّدت مصادر اخبارية بان أجور النجوم التركيين تعتمد على نسبة المشاهدات التي يحصل عليها المسلسل ونسب نجاحه في تركيا والعالم.

وارتفعت نسبة المشاهدات التي وصل إليها المسلسل منذ بداية عرضه إلى الوقت الحالي حيث بلغ ما يقارب 610 مليون مشاهدة.

يُشار إلى ان بوراك متزوج من الفنانة التركية فهرية اوزجفيت وانجب منها ابنه الوحيد الذي اطلقا عليه اسم كاران، وورث الطفل ملامح والده بشكل واضح، ويحرص بوراك وفهرية على نشر الكثير من صورهما الرومانسية التي تكشف متانة علاقتهما