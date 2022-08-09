فضيحة تطال نجم تركي شهير بعد ضبطه يخون زوجته ..

أثار الصحفي التركي الشهير "أفاق أوزجان" الكثير من الجدل بعد كشفه عن خبر صادم يتعلق بضبطه نجم تركي شهير وهو يخون زوجته في العلم

تفاصيل خيانة نجم تركي شهير لزوجته

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الخيانة الصادمة من قبل النجم التركي الشهير لزوجته الثانية ووالد طفله، وفي التفاصيل قال الصحفي: "إن هناك ممثل تركي وسيم ومشهور يبدا اسمه بحرف B، ويتصدّر هذا النجم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسله الجديد".

وتابع الصحفي التركي في تلميحاته حول هوية النجم قائلًا: "لقد كان هذا النجم التركي متزوج من قبل والآن لديه زوجة ثانية ولديه ابن منها، وأنا شاهدته وهو يستمتع بمكان هادىء على تلال أرناؤوط وكان بجانبه عارضة أزياء تركية مشهورة وهما معروفين بانهما صديقين مقرّبين".

وأضاف الصحفي: "بعد الأمر بدقائق كان النجم التركي تحت تأثير الكحول وقام بتقبيل امرأة أخرى كانت معهم على الطاولة وفي نفس الجلسة، في البداية اعتقد بأن هذه المراة التي قام بتقبيلها هي زوجته ولكنه تبيّن فيما بعد أدركت بأنها ليست زوجته".

وقام الصحفي بالتعبير عن صدمته الكبيرة من خيانة النجم لزوجته، حيث علق بان علاقته الزوجية تسير بشكل جيد بحسب جميع الإشارات والمعلومات، وأشار بانه قد يتعرض للفضيحة إذا أعاد الخيانة وعليه الحذر

أصابع الاتهام تتجه الى هذا النجم

بالرغم من ان الصحافي التركي لم يذكر اسم النجم بشكل صريح وواضح، الا ان الجمهور بدأ بالتحليل ومحاولة فك الإشارات، ليتفق عدد كبير منهم أن النجم المقصود هو بورا جولسوي، حيث انه يستعد لعمل جديد، وهو متزوج للمرة الثانية ولديه طفل من زوجته