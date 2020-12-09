نجم عالمي كاد يقتل رجل دين بقالب حلوى.. فماذا كان داخله؟!

كشف مغني الروك العالمي "اوزي أوزبورن"أنه كان على شفير قتل كاهن بعد منحه جرعات زائدة من المخدرات.

استذكر أسطورة موسيقى الروك، البالغ 72 عامًا، موقفًا وقع قبل سنوات طويلة حينما كان متزوجًا من زوجته آنذاك "ثيلما رايلي"، حيث أعد كعكة حشيش وطلب منها ألا تدع أي شخص يلمسها. ورغم تعليماته، يقول أوزي إنه عاد إلى المنزل ليجد رجل دين جالسًا في مطبخه ويتناول قطعة من الكعكة مع كوب من الشاي.

يقول: "لقد وضعتها في علبة وذهبت إلى الحانة وقلت لزوجتي السابقة، لا تدعي أي شخص يأكل هذه الكعكة الرائعة. ستكون سيئة ".





وتابع في سرد التفاصيل: "لقد كان مستلقيًا في مطبخي- لذا اضطررت إلى جره من شعره، ودفعه في مؤخرة سيارته، وأوصلته إلى باب منزله ثم عدت إلى المنزل".

وأوضح "أوزي" إن أسبوعين قد مرا قبل أن يرى القس مرة أخرى، وأصبح مقتنعًا أنه قتله عن طريق الخطأ.

ولحسن الحظ، كان القس على قيد الحياة وبصحة جيدة، وغير مدرك تمامًا لما حدث، حتى أنه أخبر "أوزي" أنه كان مصابًا بإنفلونزا ويهلوس لثلاثة أيام.

ومؤخرًا، تصدرت "كيلي"، ابنة "أوزي أوزبورن"، عناوين الصحف بعد فقدانها الوزن بشكل هائل، وبذلك تنتقم من سبعة رجال قالوا لها إنها "بدينة جدًا"، حيث رفض سبعتهم مواعدتها، لكن بعد التحول الجذري في وزنها قرروا العودة من جديد وطلبوا منها موعدًا لكنها رفضت.

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