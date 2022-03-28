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نجم عالمي يحصل على الأوسكار بروب الاستحمام.. فضل النوم على السهر!

منشور 28 آذار / مارس 2022 - 11:17
الأوسكار
الأوسكار

ينتظر النجوم والفنانون حفل توزيع جوائز الأوسكار بفارغ الصبر من أجل التألق بأبهى الإطلالات وأكثرها أناقة، كما يكونوا مستعدين للاحتفال بعد انتهاء الحفل العالمي.

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من جهة أخرى، يبدو أن البعض غير مكترث بأجواء الحفل وقرر النوم بدل السهر لساعات متأخرة في الليل، حيث تلقى النجم الشهير هانز زيمر جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلمه "Dune" بروب النوم.

ونشر هانز زيمر صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" ممسكًا بجائزة الأوسكار بيديه بينما يرتدي روب النوم الأبيض، وعلَّق: "أنا في أمستردام، وكنت نائماً  عندما فزت بالأوسكار، وجاءت ابنتي وهي مَن أيقظتني لتبلغني بالخبر".

الأوسكار

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أحداث فيلم Dune

تدور أحداث الفيلم المندرج تحت إطار الخيال العلمي حول ابن من عائلة نبيلة يجد نفسه مطالبًا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبه من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.

الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فرانك هربرت.

أبطال فيلم Dune

شارك عدد كبير من الفنانين في العمل الخيالي، وهنا نعرض أسماؤهم:

  • جايسون موموا جسد دور دنكان ايداهو
  • تيموثي شالاماي جسَّد دور بول أتريديس
  • ريبيكا فيرغسون جسَّدت دور ليدي جيسيكا
  • أوسكار إسحاق جسَّد دور دوق ليتو أتريديس
  • ديف باتيستا جسَّد دور جلوزو رابان
  • جوش برولين جسَّد دور جورني هاليك
كلمات دالة:الأوسكارDuneأفلام سينمائيةنجومفنهانز زيمر

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