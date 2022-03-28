ويل سميث يعتذر لتصرفه العنيف في الأوسكار.. وهكذا جاء رد الأكاديمية!

فاز النجم الأمريكي ويل سميث بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94 ، الذي أقيم على خشبة مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

فاز سميث بجائزة أفضل ممثل عن دوره كريتشارد ويليامز ، والد بطلي التنس فينوس وسيرينا ويليام ، في فيلم King Richard، وهو سيرة ذاتية أوجزت دور ويليامز في النجاح الرائع للأختين.

وقد أخرج الفيلم رينالدو ماركوس جرين وأدى دور البطولة سميث إلى جانب أونجانو إليس في دور زوجته "براندي"، بينما جسَّدت النجمتين سانيا سيدني وديمي سينغلتون دور "فينوس" و"سيرينا"، ولعب جون بيرنثال دور مدرب التنس ريك ماتشي.

ويل سميث يعتذر لأكاديمية الفنون والعلوم



وبالعودة إلى سميث، فقد مسؤولًا عن دراما الأمسية التي وقعت على خشبة مسرح الأوسكار بعدما صفع زميله الممثل كريس روك بعدما سخر من شعر زوجة جادا بينكيت سميث.

وحال تلقيه جائزة الأوسكار، صعد سميث لتناول جائزته وألقى خطابًا أمام الجميع مستذكرًا الشخصية التي لعبها في فيلم King Richard، وقال: "يا رجل/ كان ريتشارد ويليامز مدافعًا شرسًا عن عائلته. في هذا الوقت من حياتي وتحديدًا هذه اللحظة، يغمرني ما يدعوني الله لأفعله وأن أكون في هذا العالم".



وتابع: "أثناء تصوير هذا الفيلم، تمكنت من حماية أنجانو إليس، وهو أحد أقوى الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق وأكثرهم حساسية. تمكنت من حماية سانيا سيدني وديمي سينجلتون، الممثلتين اللتين لعبتا دور فينوس وسيرينا".

وتطرق سميث للحديث عن المعاناة التي يمر بها بسبب إساءة الناس له والنفاق التي يلقاه من غيره، واعتذر لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، وقال: "أريد الاعتذار للأكاديمية ولجميع زملائي المرشحين. هذه اللحظة جميلة وأنا أبكي لأني فزت بالجائزة، الأمر لا يتعلق بالفوز بالنسبة لي، بل يتعلق بالقدرة على تسليط الضوء على جميع الأفراد الذين شاركوا ابتداءً من طاقم الممثلين وطاقم العمل بأكمله".

قال سميث وهو يواصل مسح الدموع: "الفن يقلد الحياة! بدوت مثل الأب المجنون، كما قالوا. لكن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة".

أنهى سميث خطابه بشكر والدته، التي كشف أن سبب عدم حضورها الحفل لأنها مشغولة بالحياكة، واختتم كلامه: "أشكركم على هذه اللحظة.. آمل أن تدعوني الأكاديمية مرة أخرى."

والجدير بالذكر أن "سميث" حصل على عدة جوائز عن دوره في الفيلم بما في ذلك جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز "بافتا" واختيار النقاد، وجائزة أفضل ممثل درامي في حفل "غولدن غلوب".

جوائز الأوسكار تحسم الجدل حول صفعة ويل سميث

أصدرت جوائز الأوسكار أخيرًا بيانها الرسمي حول العنف الذي نشب بين كريس روك وويل سميث على منصة عرض الجوائز.

نشر الحساب الرسمي للحفل تغريدة رسمية، جاء فيها "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل".

وتابع: "يسعدنا الليلة أن نحتفل بالفائزين في حفل الأوسكار بدورته الـ94، الذين يستحقون لحظة التقدير هذه من أقرانهم ومحبي الأفلام حول العالم."