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نجم فيلم home alone يعلن خطوبته رسمياً.. فمن هي سعيدة الحظ؟

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:41
ماكولاي كولكين
ماكولاي كولكين

أثار النجم "ماكولاي كولكين" شائعات علاقته الرومانسية بالنجمة " بريندا سونج" قبل أربع سنوات من الوقت الحالي، ولكنهما لم يكونا يظهرا للعلن كثيراً.

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اعلان خطوبة ماكولاي كولكين 

أفادت مصادر قريبة بأن النجم  العالمي الشهير وبريندا سونج قد أعلنا خطوبتهما بعد أربع سنوات من علاقتهما الرومانسية وانجابهما طفلهما الأول.

وتأكّدت شائعات الخطوبة عندما التقطت عدسات الكاميرا بريندا سونج وهي خارجة من نزلها في بيفرلي هيلز بينما كانت ترتدي خاتم الخطوبة الألماسي.

وتأتي خطوبتهما هذه بعد أقل من عام من ولادة طفلهما الاول داكوتا خلال العام الماضي.

ماكولاي كولكين وبريندا سونج ينجبان طفل

أعلن النجم ماكولاي كولكين عن استقبال طفله الأول في شهر ابريل الماضي، حيث نشر بيان خاص له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "نحن سعداء للغاية".

وكان ماكولاي كولكين قد التقى بريندا سونج في تايلاند عندما كانا يصوّران فيلماً، وشوهدا لأول مرة عام 2017 وهما يتناولان العشاء في لوس انجلوس.

وكان ماكولاي قد عبّر عن رغبته في تكوين عائلة عندما أكّد أنه يريد انجاب الأطفال، وهذا هو الزواج الأول بالنسبة لبريندا سونج ولكنّه الزواج الثاني بالنسبة لماكولاي الذ كان متزوّج من النجمة راشيل مينر.

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