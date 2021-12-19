نجم "ماتركس" كيانو ريفز يكشف قصة صورته الحزينة

كشف الفنان الكندي كيانو ريفز عن قصة الصورة التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع قبل 12 سنة تحت عنوان "كيانو الحزين".

أطلَّ بطل فيلم "John Wick" في برنامج The Late Show مع الإعلامي ستيفان كولبير في وقت سابق من هذا الأسبوع للترويج لفيلمه القادم The Matrix Resurrections.

وخلال العرض، تحدَّث كيانو ريفز (57 عامًا) عن الصورة التي ظهر فيها جالسًا على مقعد حديقة وتغزو ملامحه الحزن، لكن وراء هذه الصورة الكئيبة قصة مختلفة، حيث أشار أنه لم يكن كئيبًا في الصورة أو حزينًا كما تخيَّل رواد مواقع التواصل، وقال ممازحًا: "يا رجل، أنا آكل شطيرة،كنت افكر. كان لدي بعض الأشياء التي تحدث معي، كنت جائعا."

وقد أشار ريفز أن الصورة عمل على تضمينها في كتابه BRZRKR التي شارك في كتابته مع مات كيندت، حيث عمل الأخير على تحويلها لنسخة مرسومة.

