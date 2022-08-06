نجم مسلسل "أنت وطني" في حفل خاص للمثليين.. والجمهور "كان واضح عليه"

أثار النجم التركي الشهير "بوران كوزوم" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة وذلك بعد انتشار العديد من الصور له خلال مشاركته في حفل خاص بالمثليين ومجتمع الميم

بوران كوزوم يشارك في حفل خاص للمثليين

صدم النجم التركي الشهير الجمهور من جميع أنحاء العالم بعد مشاركته للعديد من الصور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "إنستغرام".

وكانت هذه الصور عبارة عن مشاركته في حفل خاص بالمثليين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث ظهر في لقطات مع مثليين جنسياً على شاطئ خلال هذا الحفل المخصص للمثليين

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وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات للتعبير عن صدمتهم معتبرين أن النجم التركي أعلن عن مثليته الجنسية بهذه الصور خاصة أن بوران لا يوجد بحياته قصص عاطفية، فيما أشار البعض إلى أن تواجد النجم التركي في هذا الحفل لا يعني أبدًا إعلان عن المثلية الجنسية

نبذة عن النجم التركي بوران كوزوم

اشتهر الفنان التركي من خلال مشاركته في المسلسل الشهير "أنت وطني" إلى جانب النجم التركي الشهير "خالد أرغنتش" والذي يدور في إطار تاريخي حول احتلال مدينة أزمير وحرب البلقان الأولى.

وأدّى بوران كوزوم دور القائد ليون في المسلسل الشهير والذي لاقى نجاح كبير.

وكان بوران كوزوم قد أثار جدل عندما التقطته الصحافة وهو يتناول العشاء مع امرأة مجهولة في وقت سابق حيث انفعل على الصحفيين لتصويره وأكّد أنها مديرة أعماله ولا يوجد أي علاقة بينهما.