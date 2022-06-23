نجم مصري شهير ينضم إلى مسلسل The Crown.. ويجسّد شخصية محمد الفايد

يترقب الجمهور عرض الموسم الخامس من المسلسل الملكي الشهير The Crown على منصة نيتفليكس العالمية خلال الأشهر القادمة، حيث تم تحديد قائمة النجوم المشاركين في الموسم الخامس من المسلسل.

مفاجأة الموسم الخامس من مسلسل The Crown

يستعدّ النجم المصري الشهير "أمير المصري" للانضمام للموسم الخامس من مسلسل The Crown على منصة نيتفليكس، ومن المقرر أن يجسّد النجم المصري دور الميلياردير ورجل الأعمال محمد الفايد

وسيجسد المصري شخصية محمد الفايد في مرحلة الشباب وهو رجل الأعمال المصري الشهير كما انه والد دودي الفايد صديق الأميرة ديانا والذي توفي معها في حادث السير الذي اودى بحياة الاميرة الراحلة

ولم تكشف نيتفليكس أي تفاصيل أخرى حول الشخصية أو عدد الحلقات التي سيقوم بها، ولكن أكّدت المنصة بان النجم "سليم ضو" سيقوم بتجسيد شخصية محمد الفايد في مرحلة سنية معينة.

وسيقدّم المسلسل لمحة عن حياة محمد الفايد من خلال شخصية الأميرة ديانا خلال الأشهر الأخيرة من حياتها، كما سيكون له دور بعد ارتباط ابنه دودي الفايد بالأميرة ديانا رومانسياً وحادثة وفاتهما معً التي شغلت الرأي العام.

قائمة نجوم مسلسل The Crown

وسيشارك في الموسم الخامس من المسلسل كل من إيميلدا ستونتون بدور الملكة اليزابيث وجوناثان برايس بدور الأمير فيليب أما دومينيك ويست فسيقوم بدور الأمير تشارلز.

وسيتحدث الموسم الخامس عن الفترة الاخيرة من حياة الأميرة الراحلة "ديانا" قبل وفاتها.

علاقة الأميرة ديانا ودودي الفايد

قالت بعض المصادر عماد الفايد والمعروف باسم "دودي" ارتبط عاطفيًا بالاميرة ديانا في عام 1997، وفي تلك المرحلة كان الفايد مرتبطًا بعارضة الأزياء الأمريكي كيلي فيشر التي قالت انه تخلى عنها من اجل الأميرة ديانا

في شهر اغسطس من عام 1997 توفيت الأميرة ديانا ودودي الفايد في حادث سير وقع في نفق جسر ألما في باريس، حيث توقف الراحلان في باريس قبل استكمال رحلتهما إلى لندن

وقالت تحقيقات الشرطة البريطانية والفرنسية أن السائق هنري بول كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول والمخدرات، وان ملاحقة المصورين للسيارة تسببت بفقدان السائق السيطرة عليها مما تسبب بوفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد، فيما رجح الكثيرون ان يكون الحادث مدبرًا من قبل العائلة الملكية البريطانية