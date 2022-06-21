جيرارد باتلر يعلن عن رغبته بالعيش في السعودية ويكشف أسبابه

كشف النجم الهوليوودي الشهير "جيرارد باتلر" عن رغبته الكبيرة في العيش في المملكة العربية السعودية وذلك بعد المكوث فيها لبعض الوقت خلال تصوير فيلمه الجديد "قندهار"

جيرارد باتلر يرغب بالعيش في السعودية

وصرّح النجم العالمي خلال تواجده في مدينة العلا السعودية لتصوير الفيلم بأنه يرغب بشكل كبير في العيش بهذه الأجواء في المملكة العربية السعودية، حيث قال بهذا الخصوص: "أنا أريد أن أعيش في السعودية، أريد أن استرخي وأشرب الشاي وسط الأجواء الجميلة"، وأضاف النجم الشهير : "سأحضر أصدقائي في المرة المقبلة للتعرف على الجميع هنا".

تصوير فيلم قندهار في مدينة العلا

لفتت مدينة العلا الأنظار اليها من قبل صنّاع الأفلام في هوليوود حيث اتخذوها مكان لتصوير فيلم "قندهار" وقد انتهى تصوير الفيلم في يناير الماضي ويعدّ من أوائل الأفلام التي صوّرت بالكامل في السعودية، كما انها ضمت مؤخرًا الكثير من الفعاليات المميزة السياحية

والفيلم من انتاج شركتي Thunder Road Films وكابستون بالتعاون مع شبكة قنوات "إم بي سي" وهو من اخراج ريك رومان.

وباتت العلا بشكل خاص والسعودية بشكل عام في الفترة الأخيرة تستقطب الكثير من شركات الإنتاج، هذا الى جانب اهتمام النجوم للتواجد فيها والسفر اليها لاحياء حفلات غنائية مميزة ضمن مواسم فنية مثل موسم الرياض وموسم جدة

نبذة عن فيلم "قندهار"

تدور أحداث فيلم قندهار حول عميل في وكالة CIA يدعى توم هاريس يعمل في الشرق الأوسط لتنكشف هويته بشكل مفاجىء ليعلق في منطة قندهار في أفغانستان لتبدأ لديه رحلة الهرب في الصحراء وسط العديد من الأحداث المميزة

ويترقب الجمهور العمل بحماس شديد، وتشارك شبكة ام بي سي العربية في انتاج الفيلم وسط دعم كبير من هيئة الأفلام السعودية، وانتهى تصوير الفيلم قبل مدة على ان يتم عرضه قريبًا في السينمات العالمية

أبطال فيلم قندهار:

جيرارد باتلر

توم رايس هاريس

علي فضل

نافيد نجهبان

نينا توسان وايت

إلناز نوروزي

أوليفيا ماي باريت

حكيم جمعة

باهادور فولادي

فاسيليس كوكوالاني

راي هاراتيان

ﺗﺄﻟﻴﻒ: ميتشيل لافروتون، ريك رومان وو

ﺇﺧﺮاﺝ: ريك رومان وو