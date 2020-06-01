نجوم يتظاهرون في الشوراع بعد مقتل جورج فلويد.. آريانا غراندي من بينهم (صور)

انضم مشاهير ونجوم عالميون من أماكن بعيدة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تقاتل وحشية الشرطة والعنصرية بعد وفاة الأمريكي صاحب البشرة السوداء "جورج فلويد" المروعة.

كان "جورج فلويد"، البالغ من العمر 46 عامًا، رجلا أسود غير مسلح توفي بعد أن ركع ضابط شرطة مينيابوليس على رقبته لأكثر من ثماني دقائق وسط صرخاته وعباراته الأخيرة "لا أستطيع التنفس".

ومنذ ذلك الحين اتُهم الضابط "ديريك شوفين" بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية وطرده من عمله.

وضرب مقطع فيديو وفاة "جورج" المقلقة على وتر الحساس للمتفرجين الغاضبين في جميع أنحاء العالم، الذين يطالبون بالعدالة وإنهاء الهجمات العنصرية على الأعضاء الأبرياء من المجتمع الأسود.

وجرت اليوم احتجاجات في بعض أكبر المدن في العالم في محاولة للتعامل مع وحشية الشرطة والسيادة البيضاء، وكان من بين بعض المتظاهرين أكبر الأسماء في صناعة السينما والعروض الغنائية بما في ذلك المطربة هالسي التي "تعرضت لإطلاق النار أثناء مسيرتها من أجل المطالبة بالمساواة والعدالة لروح "فلويد" إلى جانب الفنان "يونغبلود".

وهنا صور لنجوم عالميين شاركوا بالاحتجاجات:

1. هالسي



















2. إيميلي راتاجوسكي

3. باريس جاكسون

4. ماشين غان كيلي

5. آريانا غراندي

6. آنا كيندريك

7. ماديسون بير

8. جيمي فوكس