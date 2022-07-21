نسخة قديمة من مسلسل العشق الممنوع تعود لعام 1975.. شاهد الفيديو

فاجأت الصحافة التركية معجبين المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" بعرض مقطع فيديو قديم يعود لعام 1975 للنسحة الأولى والقديمة من مسلسل العشق الممنوع بالأبيض والأسود.

نسخة قديمة من مسلسل العشق الممنوع

أثار تداول مقطع فيديو قديم يعود الى عام 1975 للنخسة الأولى والقديمة من المسلسل الشهير وهي نسخة بالأبيض والأسود صدمة لدى المتابعين وخاصة الجمهور الواسع بالمسلسل التركي الذي شكل ظاهرة فنية نظرًا لجماهيريته الكبير، حيث ان هذه المعلومة لا يعرفها الكثير من جمهور المسلسل وهو وجود نسخة قديمة منه

وأوضح أحد المتابعين بأن مسلسل العشق الممنوع القديم يتألف من ستة حلقات فقط وهو الذي شكّل صدمة لدى الجمهور الذي أحب النسخة الجديدة منه والتي تكوّنت من مئات الحلقات.

وظهر في مقطع الفيديو المشهد الشهير في المسلسل وهو عندما تطلب "بيهتار" من والدتها ايقاف علاقة "بهلول" و "نهال" وتعترف بخيانة زوجها مع بهلول وتنهار أمامها بالبكاء.

#AşkiMemnu

المشهد الاشهر في مسلسل العشق الممنوع من نسخته القديمة سنة 1975 pic.twitter.com/0rLB1exfbf — arab2turk (@arab2turk) July 20, 2022

نبذة عن مسلسل العشق الممنوع

يدور المسلسل التركي الشهير حول فتاة تدعى بيهتار، سمر بالنسخة العربية تتزوج من رجل ثري جداً وكبير في السن يدعى عدنان بيك ولديه ابنة وابن.

ويعيش في القصر معه ابن أخيه االشاب الوسيم "بهلول" أو مهند في النسخة التركية والذي يرتبط بـ نهال ابنة عمه، لتنشأ علاقة رومانسية بين سمر ومهند بالرغم من ارتباطه بابنة عمه وتقوم بخانة زوجها معه وتبدأ الصراعات الكبيرة بسبب الغيرة والخيانة.

ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في تركيا وحتى الوطن العربي وهو من بطولة بيرين سات التي جسدت دور سمر في العمل وكيفيانش تاتليتوغ الذي جسد دور مهند وهازال كايا التي جسدت دور نيهال