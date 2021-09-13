نسرين جواد زادة تنفصل عن حبيبها قبل الزفاف.. هل ألقت الخاتم بوجهه؟

عادت الممثلة التركية نسرين جواد زادة لتصدر الحديث مُجدداً بعلاقتها مع الممثل التركي جوهكان ألكان والذي كان قد شاركها بطولة مسلسل التفاح الحرام.

الجديد في الموضوع وأنه بعد أن كان جوهكان قد عرض الزواج على نسرين جواد زادة أمام عائلتهما خلال فترة الإجازة ومع موافقة الأخيرة نشب خلاف جديد بينهما ولكن هذه المرة كان أكبر من سابقاته.

نسرين جواد زادة أخذت قرار الإنفصال من دون النظر خلفها وقيل وبحسب المصادر التركية أنها رمت الخاتم من يدها بشكل نهائي، أما حول السبب فلم يتم التطرق له وقيل أنه خلاف كبير بينهما.

الجمهور بدوره كانت تعليقاته مُختلفة على الموضوع والتي منها "كنت ناطرتنهم يتزوجون".. وتابع آخر "اصلا احس مو لايقين لبعض"..وجاء في تعليق أحدهم "اندهشت انا الصراحه لان جوكهان يطول بعلاقاته"

الأنظار حالياً حول الثنائي ليس بسبب الشجار فقط، بل وإنما الثنائي سيقعان في منافسة على نسبة المشاهدة من خلال أعمالها. جوهكان يشارك في المسلسل الرومانسي الدرامي "جرح القلب" فيما انضمت نسرين جواد زادة إلى كاست مسلسل "ثلاث قروش" لتقع في منافسة مباشرة مع حبيبها السابق بسبب تشابه أوقات عرض الأعمال، كما أنها نسرين تنافس مسلسلها القديم "التفاح الحرام" بجزءه الخامس والذي يُعرض أيضاً في نفس التوقيت.

خلاف نسرين وجوهكان ليس الأول من نوعه إذ أن الثنائي سبق وتشاجرا منذ أشهر قريبة وبادرت الممثلة التركية بحذف جميع الصُور التي تجمعهما معاً كما أنها ألغت متابعته عبر تطبيق انستقرام وقتها على عكس الممثل التركي الذي تابع متابعتها ولم يحذفها من قائمة الأصدقاء.

بداية علاقة نسرين جواد زادة وجوهكان!

علاقة الثنائي كانت قد بدأت من بعد ظهورهما معاً في مسلسل التفاح الحرام وتحديداً خلال الموسم الثالث، وعلى الرغم من أن الممثل التركي لم يؤدي دور حبيب نسرين في العمل إلا أن شرارة الحب وجدت مجراها بينهما، وما هي أيام من إنتهاء شخصية الممثل جوهكان حتى انتشرت أخبار علاقتهما ومن بعدهما صُورهما معاً في عدة أماكن ليعلنا من بعدها أنهما بعلاقة عاطفية وان كل الأمور على ما يرام بينهما.



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