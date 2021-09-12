هاندا ارتشيل وكرم بورسين يتألقان في حفل زفاف بعد انتهاء مسلسلهما "انت اطرق بابي"

اجتمعت النجمة هاندا ارتشيل بالنجم كرم بورسين خلال عملهما في مسلسل "انت اطرق بابي" والذي لاقى استحساناً واسعاً ونجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي.

وكان عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل في الأسبوع الماضي حيث حصل على أعلى نسبة مشاهدة، حيث ودّع الثنائي المحبوب جمهورهم من خلال مقطع فيديو عبر "انستغرام".

وقد أعلن كرم بورسين وهاندا اريتشيل عن علاقتهما الرومانسية، حيث كان ستمتع بإجازته معها في جزر المالديف، عندما صرّح لوسائل الاعلام: "أنا محظوظ لكوني مع هاندا فنحن نقوم بعملنا ولدينا علاقة عاطفية الآن".

وبالرغم من انتهاء المسلسل بتفاصيله وأحداثه وأخباره، إلا أن هاندا وكرم لا يزالان حديث وسائل الإعلام، حيث رصدا وهما يحضران حفل زفاف صديقتهما معاً.

وظهرت هاندا متألقة وهي ترتدي فستان بقصة الباكلس المثيرة والتي اظهرت صدرها العاري، بينما كان كرم يرتدي بذلة سوداء وكانا يلتقطان الصور بالقرب من بعضهما البعض.

كما ظهرا في إحدى مقاطع الفيديو التابعة للحفل وكانا يقومان بالرقص على أنغام أغنية وبشكل منسجم.

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