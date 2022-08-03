نسرين جود زادة تحتفل بعيد ميلادها الأربعين بطريقة غريبة.. "كسر الأمنيات"

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "نسرين جواد زادة" بعيد ميلادها الأربعين يوم السبت الماضي من خلال حفل بسيط وسط عائلتها وأصدقائها المقرّبين.

وشاركت الفنانة التركية العديد من لقطات احتفال عيد ميلادها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت عن سعادتها البالغة ببلوغها سن الأربعين.

نسرين جواد زادة تحتفل بطريقة غريبة

واختارت الفنانة التركية طريقة مختلفة وخاصة للاحتفال بهذه المناسبة، والتعبير عن فرحتها الكبيرة بعد دخولها سن الـ 40، كما حرصت على اعتماد إطلالة بسيطة حازت على إعجاب الجمهور

اما الأمر غير المألوف التي اعتمدته الفنانة التركية في احتفالها بـ عيد الميلاد هو اختياها طريقة تحطيم الصحون في الحديث عن أمنيات العام الجديد، حيث ظهرت وهي تقوم بكتابة أمنياتها على أطباق بيضاء لتقوم لاحقًا بتحطيم هذه الصحون من خلال القائها على الأرض بكل قوة

وظهرت الفنانة التركية في غاية السعادة وهي تحطم الأطباق المكتوب عليها الأمنيات على الأرض بينما قام المتواجدون بمساندتها من خلال مشاركتها عملية تحظيم الصحون

احتفال نسرين جواد بعيد ميلادها الأربعين

وكانت نسرين قد شاركت العديد من اللقطات والفيديوهات الخاصة بحفل عيد الميلاد والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض بدون أكمام بينما كانت ترقص وتغني أما كعكة عيد الميلاد التي كُتب عليها العديد من الأمنيات بعام سعيد.

وكان من الملاحظ على حفل عيد الميلاد هو سيطرة اللون الأبيض بكل شيء فيه من الزينة الى الورود وحتى فستان نسرين جواد وأزياء حضور عيد الميلاد.