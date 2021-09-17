نسليهان أتاغول تنشر صورة لها وهي صغيرة.. حافظت على برائتها وطفولتها!

تحوّلت النجمة نسليهان أتاغول من فتاة بريئة طفولية إلى اكثر فتيات تركيا جمال وأنوثة وشهرة وذلك خلال فترة الـ 12 سنة الماضية.

ونشرت إحدى الصحف التركية صورة لـ نسليهان أتاغول وهي طفلة صغيرة جميلة، حيث بدت أنها حافظت على ملامحها الطفولية خاصة وأنها لم تفقد براءتها وملامحها لم تتغير.

وبالرغم من اقترابها الآن لسن الثلاثين إلا أن نسليهان لم تتغير ملامح براءتها أو شكلها بشكل عام، بل حافظت عليها حتى وإن أصبحت نجمة مشهورة.

وكانت نسليهان قد تعرّضت لوعكة صحية أثناء تصويرها مسلسل "ابنة السفير" منعتها من استكمال المسلسل كما توقّفت عن أي عمل جديد حتى لا تبذل مجهود.

ويبدو واضحاً أنها تعافت من وعكتها حيث أعلنت أنها تستعد لعمل ضخم جديد ولكنها لم تعلن عن أي تفاصيل أخرى عنه.

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