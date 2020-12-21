نظام غذائي يؤدي إلى تسمم فيكتوريا بيكهام، احذري هذه الأطعمة!

تعرَّضت مصممة الأزياء البريطانية "فيكتوريا بيكهام" لتسمم الزئبق بعد اتباعها نظام غذائي صارم يستدعي تناولها الأسماك بكميات كبيرة.

علمت "فيكتوريا بيكهام"، العضو السابق في فرقة Spice Girls، العواقب الوخيمة لنظامها الغذائي الذي يغلب عليه تناول الأسماك، وذلك خلال إقامتها العام الماضي في منتجع لانسرهوف الصحي الفاخر في ألمانيا.

وفي تلك الفترة، شعرت "فيكتوريا" بتوعك وطلبت المساعدة الطبية، حينها اكتشف الأطباء أن مستوى مادة سامة في جسدها كان خارج السيطرة، مما تطلب غسيلاً للكبد.

وأشار مصدر مطلع: "كانت مستويات الزئبق في جسد فيكتوريا خارج نطاق المسموح، لذا أجرى لها الأطباء غسيل للكبد للمساعدة في تخليص الجسم من السموم."

وأفاد موقع "هيلث لاين"، أن المعدل الزائد للزئبق في النظام الغذائي يسبب الاكتئاب والتهيج وفقدان الذاكرة والخدر، كما يؤدي التسمم بالزئبق إلى رعشات لا يمكن السيطرة عليها والعمى والفشل الكلوي وحتى الموت.

ورغم أن زوجة لاعب كرة القدم البريطاني "ديفيد بيكهام" لا تزال تأكل الكثير من الأسماك، إلَّا أنها قللت من تناول سمك أبو سيف والتونة، اللذين يحتويان على نسبة عالية من ميثيل الزئبق السام.

وأفيد أن "فيكتوريا" في صحة جيدة جدًا، كما أنها تتمتع بجسد صحي ورشيق.