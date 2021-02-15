نيكول كيدمان وزوجها كيث يتعرّضان للهجوم خلال ليلة رومانسية في سيدني!

زعمت النجمة "نيكول كيدمان" أنها تعرّضت للضرب من قبل رجل في مقرّ أوبرا سيدني في الشهر الماضي بينما كانت برفقة كيث أوربان.

وذهبت نيكول وزوجها كيث لمشاهدة فيلم The Merry Widow حيث كانت تستمتع بليلة في الأوبرا في أستراليا وخلال وجودها قامت هي وزوجها بالتصفيق بحرارة في نهاية العرض.

وكان رجل يجلس في الخلف منهما حيث وبحسب ماورد انزعج الرجل من الممثلة وزوجها عندما أبدوا ترحيباً حاراً حيث طلب منهم الرجل الجلوس.

وكشفت الصحيفة: "أوضح كيث انهم كانوا يقدّمون ترحيباً حاراً علامة على تقدير للعرض واستمروا في التصفيق والوقوف ثم زعم ان الرجل قد ضرب كيث واتهمه كيث بالاعتداء على زوجته".

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن حراس الأمن اصطحب الزوجين بعد ذلك من باب جانبي، كما تم استدعاء الشرطة إلى المكان.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان صحفي: " أنه تم إخبارهم بوجود اثنين من الحاضرين يبلغان من العمر 53 عاماً و 67 عاماً كانا موجودين ضمن المشاجرة التي حدثت إثر تعرض نيكول للهجوم وبالفعل تم التحقيق معهما ولكن إلى الآن لم يتم إصدار أي إجراء آخر".

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