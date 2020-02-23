هؤلاء النجوم الأكثر كرهًا.. وهاري ستايلز النجم المحبوب!

قد يمتلك النجوم العالميون ملايين المعجبين حول العالم المتشوقين لكل شيء يتعلق بشأن حياتهم الفنية والشخصية، إلّا أنهم بالمقابل يعانون من القدين والمترصدين لزلاتهم.

وفي دراسة أجرتها شركة Bose and Currys PC World اعتمادً على حسابات المشاهير عبر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، لوحظ أن مغني الرب "كانييه ويست"، والمغنية الإسبانية "شاكيرا"، والنجم الكندي "دريك" يعتبرون أشهر نجوم الموسيقى ممن يتلقون تعليقات سلبية وجارحة من قبل رواد مواق ع التواصل الاجتماعي.









وأوضح الدكتور "مارك دوفيت" في الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد أداة للتواصل فحسب، بل بيئة تعيش فيها بعض مجتمعات المعحبين، فما يفعله الناس سويًا يساعد في بناء شعورهم بالهوية المجتمعية.

وفي حين أن بعض الفنانين يعانون من الكراهية، فإن نجوم لا يتلقون سوى الحب كالنجم البريطاني "هايلي ستايلز"، المغنية الكوبية "كاميلا كابيو"، والنجمة "ليدي غاغا".



وهنا نستعرض أكثر النجوم تعرضًا للتغريدات السلبية:

1. شاكيرا - 45%

2. كانييه ويست - 38%

3. دريك - 37%

4. ايمينيم - 36%

5. كاردي بي - 35%

أكثر النجوم حصولًا على تغريدات إيجابية

1. هاري ستايلز- 96%

2. كاميلا كابيو - 95%

2. ليدي غاغا - 95%

4. شون مينديز - 94%

5. فرقة BTS- 95%

أكثر النجوم حصولًا على إشعارات عبر موقع "تويتر"

1. جاستن بيبر - 107 مليون إشعار

2. ريهانا- 93.3 مليون إشعار

3. تايلور سويفت - 84.9 مليون إشعار

4. ليدي غاغا 79.7 مليون إشعار

5. أريانا غراندي - 66.6 مليون إشعار

6. دريك -38.6 مليون إشعار

7. شون مينديز- 23.8 مليون إشعار

8. فرقة BTS- ـ22.2 مليون إشعار

9. بيونسيه - 15.3 مليون إشعار

10. كاميلا كابيلو 9.7 مليون إشعار