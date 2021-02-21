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هاري ستايلز مندهش لأن المعجبين يدفعون مقابل حفلاته.. وبهذه الطريقة يصنع اسوأ أغانيه!

منشور 21 شباط / فبراير 2021 - 09:53
هاري ستايلز
هاري ستايلز

حقق النجم "هاري ستايلز" نجاحًا كبيرًا بعد إصدار ألبومه الأول المنفرد، كما وصل الألبوم الثاني Fine Line إلى قائمة نجاحاته.

وكشف النجم "هاري" أن السر وراء انتصاراته الموسيقية يكمن في عدم بذل قصارى جهده عندما يتعلّق الأمر بكتابة الأغاني، فقال: "لطالما صنعت أسوأ موسيقاي عندما أحاول بذل جهدي ولكن عندما أعمل بسهولة وأشعر بالأمان فيكون مثل ما يريده الناس".

Revelation: Former One Direction star Harry Styles has revealed that the secret behind his musical triumphs is by not 'trying his hardest' when it comes to song-writing

واعترف النجم البالغ من العمر 27 عامًا بأنه لايزال يشعر بالصدمة لأن المعجبين ما يزالون يدفعون مقابل رؤيته في الحفلة الموسيقية، بالرغم من حشده لعدد كبير من المتابعين كجزء من الفرقة الموسيقية.

Disbelief: Meanwhile, the Watermelon Sugar hitmaker, 27, has admitted that he's still shocked that fans still pay to see him in concert

وتابع "هاري" قوله: "أحاول كتابة الموسيقى كمحب للموسيقى وأنا لا أعرف حقًا كيف أفعل ذلك وعلى ما أعتقد أنه في النهاية كل من يعمل في الموسيقى مجرّد معجبين بها".

وأخبر النجم بعد ذلك كيف بدأت ثقته بنفسه تنمو بعد الشعور بقبول الجماهير وتفرّغ هاري منذ ذلك الحين للتمثيل، حيث يقوم بدور في فيلمه القادم Don't Worry Darling حتى انه بدأ قصة حب جديدة أوليفيا وايلد الممثلة الجديدة.

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