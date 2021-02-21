هاري ستايلز مندهش لأن المعجبين يدفعون مقابل حفلاته.. وبهذه الطريقة يصنع اسوأ أغانيه!

حقق النجم "هاري ستايلز" نجاحًا كبيرًا بعد إصدار ألبومه الأول المنفرد، كما وصل الألبوم الثاني Fine Line إلى قائمة نجاحاته.

وكشف النجم "هاري" أن السر وراء انتصاراته الموسيقية يكمن في عدم بذل قصارى جهده عندما يتعلّق الأمر بكتابة الأغاني، فقال: "لطالما صنعت أسوأ موسيقاي عندما أحاول بذل جهدي ولكن عندما أعمل بسهولة وأشعر بالأمان فيكون مثل ما يريده الناس".

واعترف النجم البالغ من العمر 27 عامًا بأنه لايزال يشعر بالصدمة لأن المعجبين ما يزالون يدفعون مقابل رؤيته في الحفلة الموسيقية، بالرغم من حشده لعدد كبير من المتابعين كجزء من الفرقة الموسيقية.

وتابع "هاري" قوله: "أحاول كتابة الموسيقى كمحب للموسيقى وأنا لا أعرف حقًا كيف أفعل ذلك وعلى ما أعتقد أنه في النهاية كل من يعمل في الموسيقى مجرّد معجبين بها".

وأخبر النجم بعد ذلك كيف بدأت ثقته بنفسه تنمو بعد الشعور بقبول الجماهير وتفرّغ هاري منذ ذلك الحين للتمثيل، حيث يقوم بدور في فيلمه القادم Don't Worry Darling حتى انه بدأ قصة حب جديدة أوليفيا وايلد الممثلة الجديدة.

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