هاري ستايلز يساهم في مواجهة الكورونا بهذه الطريقة!

كشف النجم "هاري ستايلز" مؤخراً أنه انقطعت به السبل في كاليفورنيا بعد توقّف الحركة والطيران وعدم قدرته العودة إلى المملكة المتحدة كما كان مخطط.

ويشارك منذ ذلك الوقت الكثير من اللقطات ومقاطع الفيديو حول كيفية قضاءه الوقت في الحجر الصحي وبقاءه وحيداً دون أصدقائه.

ويبدو واضحاً أن هاري يريد أن يساهم في مواجهة هذا الفيروس الذي منعه من التنقل والعودة إلى منزله حيث قرر أن يبيع قمصاناً بقيمة 21 جنيه أسترليني على موقعه الرسمي من أجل جمع الأمرال لمحاربة الفيروس.

وكتب الموقع: "أن هذا الإصدار سيدعم جهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة الكورونا حيث أن 100% من الأرباح سيتبرع بها لصندوق استجابة التضامن لمنظمة الصحة العالمية بدعم من مؤسسة الأمم المتحدة".

ومن المتوقع شحن مجموعة هاري الجديدة من القمصان في غضون 4-6 أسابيع من تأكيد الشراء، كما أن القميص مطبوع عليه عبارة: "ابق في المنزل ابق آمناً لحماية بعضنا البعض".

ويشار إلى أن الجولة الغنائية الخاصة بهاري ستايلز والتي كانت من المقرر أن تبدأ في أبريل 2020 في المملكة المتحدة قد ألغيت بسبب القيود المفروضة من اجل الفيروس، ومع ذلك شارك جدول أعماله عبر حسابه الخاص على "انستغرام" لعام 2021 والذي سيشهد بدء الجولة في بريطانيا.

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