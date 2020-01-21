هاري ستايلز يعمل بوظيفة إضافية في ستار بكس.. ما القصة!

أرسل مستخدم التيك توك "فريدا ساكاج" مقطع فيديو لشخص يشبه النجم هاري ستايلز وهو يعمل في ستاربكس في الولايات المتحدة.

ومع نفس تسريحة الشعر والابتسامة المبهرة كان الشبه متقارباً جداً بينهما حيث يمكن سماع العملاء في مقطع الفيديو وهم يسألونه: "هل أنت هاري ستايلز؟ تبدو مثله تماماً"، وأضافوا: "نحن نصغي الآن إلى أغنيتك الجديدة".

وكان المتابعين يريدون الحصول على مزيد من المعلومات حول الموضوع خاصةً وأن الشخص في مقطع الفيديو كشف بأنه يدعى شون وقد ابتسم لهم بكل بساطة وشكرهم وهو يسلم لهم طلباتهم.

وبظهور الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حقق ما يقارب 261 ألف إعجاب وبدأ المتابعون بالتعليق فقال أحدهم: "لقد استخدمت جوجل للبحث عن موظف يدعى شون يعمل في ستاربكس ولكن لا يوجد".

ولقد كانت الأشهر القليلة الماضية ناجحة بالنسبة للمغني هاري حيث تصّدر ألبومه الفردي الثاني قائمة بيلبورد الأمريكية وحطم الأرقام القياسية.

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