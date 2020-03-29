هاري وميغان ينتقلان إلى لوس أنجلوس.. والأخيرة تشارك في فيلم Elephant

مع تفشي فيروس كورونا واعتباره وباءً عالميًا، قررت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" الانتقال من منزلهما في جزيرة فانكوفر الكندية إلى منزلهما الجديد في مدينة لوس أنجلوس وذلك قبل إغلاق الحدود مؤقتًا إلى الولايات المتحدة في 21 مارس بسبب جائحة الفيروس المستجد..

وبحسب ما ورد يعيش "هاري" و"ميغان" وابنهما "أرشي"، البالغ من العمر 10 أشهر" في مجمع منعزل في منطقة لوس أنجلوس ويتبعون بروتوكول عزل ذاتي وإبعاد اجتماعي خلال الوباء.

ومن موقعهما الجديد، يحاول الزوج الملكي، اللذين انتهت مهماتهما الملكية رسميًا في 31 مارس، يبذلان ما في وسعهما لطمأنة متابعيهما وسط تفشي الفيروس عبر نشر معلومات ونصائح توعوية عبر حسابها الرسمي Sussexroyal، كما أشادا بدور الأفراد الي يقدمون دعمهم ويقفون تصديًا للفايروس.

ويجدر الإشارة إلى أن "ميغان ماركل" نشأت في لوس أنجلوس، ولا تزال والدتها "دوريا" تقيم هنالك.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع كشف شركة "ديزني" أن الدوقة شاركت في أداء التعليق الصوتي لفيلم وثائقي عن الطبيعة يحمل اسم Elephant الذي سيتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر قارة افريقيا، وسيبث في الثالث من شهر أبريل، وستذهب أرباحه لجمعية خيرية.

ويعتبر هذا أول عمل تؤديه "ميغان" بعد تخليها عن التمثيل للزواج من "هاري".