  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. هازال كايا تُصاب بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحيّة

هازال كايا تُصاب بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحيّة

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:16
هازال كايا
هازال كايا

أعلنت النجمة التركية هازال كايا عن إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية وذلك من خلال منشور على حسابها الخاص على "انستغرام".

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تنشر صورة مثيرة للجدل لنفسها.. والمتابعون قلقون عليهاهاندا ارتشيل تنشر صورة مثيرة للجدل لنفسها.. والمتابعون قلقون عليها

ونشرت هازال عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" صورة تجمعها بطفلها فكرت علي وعلّقت عليها: "نتيجتي إيجابية أنا وكل شخص في البيت ماعدا علي".

الحالة الصحية لهازال كايا

يشار أن هازال تعاني من مرض السكري منذ أن كانت بعمر الثانية والعشرين من عمرها، حيث كانت تعاني من نوبات السكر بعد تناول الطعام.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تنشر صورة مثيرة للجدل لنفسها.. والمتابعون قلقون عليهاعلاقة حب تجمع بين هاندا دوغان ديمير و اونور تونا.. وهذا الدليل

ويبدو واضحاً أن الحالة الصحية الخاصة بها جيدة حتى الآن حيث أنها لم تعاني من أي أعراض أبداً بل اكتشفت اصابتها من الفحص الدوري للكورونا.

أما طفلها فيبدو أنه اصيب هو الآخر ما عدا زوجها علي الذي كانت نتيجته سلبية.

كلمات دالة:هازال كايامرض المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرمشاهير اتراك

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...