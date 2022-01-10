هازال كايا تُصاب بفيروس كورونا.. وهذه حالتها الصحيّة

أعلنت النجمة التركية هازال كايا عن إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية وذلك من خلال منشور على حسابها الخاص على "انستغرام".

ونشرت هازال عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" صورة تجمعها بطفلها فكرت علي وعلّقت عليها: "نتيجتي إيجابية أنا وكل شخص في البيت ماعدا علي".

الحالة الصحية لهازال كايا

يشار أن هازال تعاني من مرض السكري منذ أن كانت بعمر الثانية والعشرين من عمرها، حيث كانت تعاني من نوبات السكر بعد تناول الطعام.

ويبدو واضحاً أن الحالة الصحية الخاصة بها جيدة حتى الآن حيث أنها لم تعاني من أي أعراض أبداً بل اكتشفت اصابتها من الفحص الدوري للكورونا.

أما طفلها فيبدو أنه اصيب هو الآخر ما عدا زوجها علي الذي كانت نتيجته سلبية.