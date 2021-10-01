هاندا آرتشيل تتحوّل من نجمة إلى راقصة لطيفة.. وتعلّق "الموسيقى ترفع طاقتي دائماً"!

تحاول النجمة التركية هاندا ارتشيل إثارة الجدل دائماً حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشر الصور المثيرة ومقاطع الفيديو اللطيفة لها.

وظهرت هاندا في آخر فيديو لها نشرته عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" وهي ترقص بطريقة عفوية ولطيفة على أنغام الموسيقى، ونالت إعجاب المتابعين.

وعلّقت هاندا على الفيديو بقولها: "لا يمكن لأي شيء في الحياة أن يخفض من طاقتي، ولكن لو سألتوني ماهو أكثر شيء يرفع طاقتي فهي الموسيقى والرقص، ولقد صنعت قائمة تشغيل موسيقى لنفسي".

وظهرت هاندا وبمقطع الفيديو وهي ترقص بطريقة لطيفة بينما كانت ترتدي بروتيل بطبعة الجيشي وتعتمد تسريحة ذيل الفرس المرتفعة لشعرها.

ويشار إلى أن هاندا انتهت من تصوير مسلسل "انت اطرق بابي" والذي لاقى نجاحاً باهراً ونسبة مشاهدات عالية مع النجم كرم بورسين والذي تربطه علاقة رومانسية وحب بالنجمة هاندا.

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