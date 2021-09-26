نسليهان أتاغول توقع مراد دالكيليتش في البحر بطريقة عفوية.. هل انتقمت لهاندا ارتشيل؟

انفصلت النجمة "هاندا آرتشيل" عن المغني التركي مراد دالكيليتش خلال وقت سابق وكشفت مصادر قريبة بأن السبب هو التقرّب الكبير الذي حصل بين هاندا وكرم بورسين أثناء تصويرهما مسلسل "انت اطرق بابي".

ولكن الوسط التركي هو عبارة عن قرية صغيرة فقد حافظت النجمة نسليهان أتاغول وزوجها قادير دوغلو على علاقة الصداقة التي تربطهما بالمغني التركي مراد دالكيليش.

ويبدو واضحاً أن الثلاثي يستمتعون بأجواء الصيف خلال عطلتهم على البحر معاً، حيث نُشر فيديو عبر حساب نسليهان الخاص على "انستغرام" ظهرت وهي تركب "الجيت سكي" برفقة مراد.

ولكن المثير للسخرية في الفيديو هو أنها كانت تقود الجيت سكي بسرعة كبيرة عندما وقع مراد من خلفها في وسط البحر، حيث لم يكن يمسك بها جيداً مما دفعه للسقوط.

وانهالت تعليقات المتابعين على مقطع الفيديو حيث أكّد معجبي هاندا آرتشيل بأن نسليهان انتقمت لها بجعل خطيبها السابق يسقط في وسط البحر.

ويشار إلى أن نسليهان وزوجها قادير قد نشرا قبل عدة أيام مقطع فيديو لطيف لهما وهما يرقصان بلطف وبطريقة عفوية على أنغام الموسيقى خلال حفل المغني مراد دالكيليتش.

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