هايلي بالدوين بين الماضي والحاضر.. وقصة شعر مضحكة تميّز طفولتها

تستقبل عارضة الأزياء "هايلي بالدوين" العام الجديد بمعنويات عالية وذلك بعد مرورها بسنة مليئة بالفرح والسعادة لزواجها في حفل زفاف ضخم من النجم جاستين بيبر.

وانتقلت هايلي إلى انستغرام في التحضير لعامها الجديد حيث نشرت صورةً مذهلةً لنفسها وهي ترتدي توب أسود وقد تزيّنت بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامح وجهها الحادة، وكتبت هايلي بجانب الصورة: "انتهيت تقريباً من العمل لعام 2019 لا أستطيع أن أصدق مدى سرعتها وأنا الآن مستعدة لعام 2020".

وبدأت تعليقات متابعينها البالغ عددهم 23,9 مليون تنهال على الصورة فقال أحدهم: "واو هذه صورة جميلة جداً"، وتابع آخر: "صورة كالنار والدخان".

ويبدو واضحاً أن هايلي قد حنّت إلى ماضي الطفولة لديها فقد نشرت صورةً أخرى لنفسها وهي طفلة بينما كان شعرها قصير جداً وعلّقت عليها مازحةً: "دانغ! قصة شعري".

وتأتي سلسلة الصور هذه بعد قيام زوجها جاستين بنشر صورة له معها وهو عاري الصدر بينما كان يهم بخلع بنطاله وقد ظهر ملابسه الداخلية من كالفين كلين وكانت هذه كجزء من الترويج لمجموعة كالفين كلين الذي يشارك فيها الثنائي.

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