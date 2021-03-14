هكذا احتفل أطفال الأمير ويليام وكيت بعيد الأم.. "الجدة ديانا والدنا يفتقدك"

شارك دوق ودوقة كامبريدج سلسلة رسائل رائعة صنعها أطفالهم الثلاثة بمناسبة عيد الأم، والموجَّهة إلى جدتهم الراحلة الأميرة ديانا.

شارك الأمير وليام وكيت ميدلتون الرسائل اللطيفة المكتوبة بخط يد أطفالهم عبر حسابهم الرسمي لقصر كنسيغتون على موقع "إنستغرام" اليوم الأحد.

في الرسالة الأولى ، كتب الأمير جورج البالغ من العمر سبع سنوات: "عزيزتي الجدة ديانا، عيد أم سعيد. أحبك كثيرًا وأفكر فيك دائمًا، وأرسل الكثير من الحب من جورج"، وأرفقها برسمة لمنظر طبيعي جميل لغروب الشمس بين الأشجار والطيور تحلق في السماء.

وفي رسالة ثالثة، رسمت الأميرة شارلوت ذات الخمس أعوام قلب حب أُرفق بملصقات طفولية، وكتبت: "عزيزتي الجدة ديانا، أفكر فيك في عيد الأم، أحبك كثيرًا. بابا يفتقدك. الكثير من الحب شارلوت."

في حين صنع لويس لوحة من الملصقات على شكل قلب حب وشخصيات كرتونية أخرى.

وأرفق المنشور بتعليق من الدوقين، جاء فيه: "عيد الأم هذا العام سيكون مختلفًا مرة أخرى، سيكون الكثير منا بعيدًا عن أحبائنا، لكننا نتطلع إلى وقت في المستقبل غير البعيد حيث يمكننا أن نعانق والدتنا مرة أخرى."

وتابعت: "لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الفجيعة، قد يمثل اليوم تحديًا خاصًا.. في كل عام في عيد الأم، يصنع جورج وشارلوت ولويس بطاقات لتذكر جدتهم ديانا من أجل ويليام."

واختتم المنشور: "مهما كانت ظروفك، نحن نفكر فيك في عيد الأم هذا".

سارع المعجبون إلى التعليق على الإيماءة اللطيفة، فكتب أحدهم: "هذه طريقة جميلة لتكريم ديانا"، بينما كتب آخر: "يا له من تكريم جميل، شكرًا لمشاركتك هذه".

وأضاف ثالث: "يا له من عمل فني جميل! إبداعي ومليء بالحب، وهو ما يحبه كل الأجداد. يا لها من طريقة خاصة لجعل الأجداد جزءًا من حياتنا حتى لو لم يعودوا معن. جميل".