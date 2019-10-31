هل السقوط وراثة!.. أمل كلوني وشقيقتها تالا يكرران نفس الموقف المحرج!

هل يُعقل أن تلعب الجينات الوراثية دوراً كبيراً في التركيز والسير والسقوط؟ أجابت المحامية من أصول لبنانية "أمل كلوني" وشقيقتها تالا على ذلك.

فقبل أربع سنوات سقطت تالا شقيقة أمل كلوني على الأرض في شارع مرصوف بالحصى في مدينة نيويورك حيث كانت ترتدي فستان وردي ومعطف أسود بالإضافة إلى حذاء بكعب عال وبينما أرادت الصعود نحو السيارة سقطت على أقدامها.

وبالرغم من مشابهة الموقف بعد أربع سنوات إلا أن أمل لم تسقط على الأرض وإنما كانت على وشك عندما تعثّرت بشارع ممتلىء بالحصى.

فظهرت زوجة النجم جورج كلوني بفستان أحمر ذو أكمام طويلة ويبلغ حد الركبة بينما كانت تنتعل حذاء باللون البيج وبكعب عالي وأثناء مسيرها تعثّرت بالشارع مما أدى إلى اتفاف قدمها وخلع حذائها.

ويأتي هذا الحدث بعد خبر اعتقال شقيقتها تالا من قبل الشرطة في سنغافورة بتهمة القيادة في حالة السكر، حيث حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 3,640 جنيه أسترليني مع حرمانها من قيادة السيارة لمدة 4 سنوات.

ويشار إلى أن أمل اجتمعت بجورج كلوني عام 2013 ليعلنان خطوبتهنا بعد ذلك بعام ثم يتزوجا بالبندقية في إيطاليا بنفس العام، حيث احتفلا بعيد زواجهما الخامس في إبريل الماضي.

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