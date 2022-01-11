هل كشفت بيرين سات نهايتها ضمن أحداث مسلسل العشق الممنوع؟

لاقى المسلسل التركي "العشق الممنوع" نجاح كبير منذ عرضه قبل خمسة عشر عاماً على التلفاز وتصدّر قائمة المسلسلات التركية المدبلجة في تلك الفترة.

كشف تفاصيل رائعة عن المسلسل

اهتم المسلسل بروعة التفاصيل الدقيقة ولذلك كان عملاً ناجحاً في جميع مجالاته، ومن تلك التفاصيل التي تم الكشف عنها مؤخراً هو مشهد شخصية بيهتار والتي كانت تؤديها النجمة بيرين سات في الحلقة 19.

ظهرت شخصية بيهتار في المسلسل وهي تقرأ رواية "أبناء هورين" للكاتب جون رونالد رويل تولكين حيث كانت الرواية تتحدث حول علاقة محرّمة وفي النهاية انتحار الشخصية وهو ماحدث تماماً ضمن سياق الاحداث في العمل.

نبذة عن مسلسل العشق الممنوع

كان المسلسل عمل ضخم وكبير من حيث التصوير والملابس والأزياء حتى ديكورات أماكن التصوير وهو من بطولة بيرين سات وكيفانتش تاتليتوغ ونباهت جهره وسلجوق يونتام وهازل كايا.

ويدور المسلسل حول عائلة زياكيل حيث يتزوج عدنان زياكيل من امرأة تصغره في السن ولديه ولدان حيث تعيش مع عائلة زياكيل في القصر بوجود قريبهم مهند الشاب الوسيم وتبدأ الأحداث حيث تنشأ علاقة محرمة بين مهند وبيهتار التي تحمل اسم "سمر" بالنسخة العربية لتنتهي بانتحار بيهتار، في العمل الذي اعتبر بداية انتشار النجمة بيرين سات والنجم كيفانش في الوطن العربي

وشكل العمل ظاهرة فنية في الوطن العربي حيث ما زال يحتفظ بنجاحه وجمهوره حتى اليوم