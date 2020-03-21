هل يجمع فيروس كورونا كلوي كارداشيان مع حبيبها السابق تريستان تومبسون؟

قررت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" الإقامة بالحجر الصحي مع ابنتها ترو البالغة من العمر سنة وبرفقة حبيبها السابق تريستان تومبسون وسط انتشار فيروس كورونا.

وصرّحت مصادر قريبة لمجلة Us Weekly يوم الجمعة الماضية بأن كلوي وتريستان وترو معاً في الحجر الصحي، وأضاف المصدر: "كونه يوجد حجر صحي يجعل كلوي نقطة ضعف بالنسبة لتريستان وهي تعرف بأنه سيبقى دائماً جزءاً من حياتها بطريقة ما لأنه أب حقيقي".

ويأتي هذا الحجر بعد أشاعت كلوي الشائعات حولها بأنها وحبيبها السابق نجم الدوري الأمريكي للمحترفين سيعاد لم شملهما رومانسياً بعد نشر صورةً لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانفصلت كلوي كارداشيان عن حبيبها السابق بعد فضيحة خيانته لها مع صديقتها جوردن وودز حيث شوهدت وهي تغادر منزله في وقت متأخر من الليل وتقبّله عند الباب.

وبالرغم من أن جوردن نفت هذه الادّعاءات وخرجت عبر برنامج تلفزيوني وهي تبكي على الههواء مباشرة بعد اتهام كلوي لها بالكذب، كما انتقلت من مكان إقامتها في منزل صديقتها المقرّبة كايلي جينر.

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