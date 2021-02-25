"هناك ملصق صغير على مؤخرتها".. ستيفاني دايفس تثير قلق معجبين بريتني سبيرز بعد نشرها فيديو الرقص!

شاركت النجمة "ستيفاني ديفيس" مخاوفها بشأن المغنية "بريتني سبيرز" بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو خاصة بها وهي ترقص على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاحظت النجمة البالغة من العمر 27 عامًا علامة لاصقة على مؤخرة "بريتني" في أحدث فيديو رقص لها تمت مشاركته عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت "بريتني" في الفيديو وهي ترتدي توب أبيض قصير ونسّقته مع هوت شورت قصير وردي وبينما كانت ترقص سقط الشورت وأصبحت مؤخرتها مكشوفة.

وكشف رقصها عن وجود ملصق صغير بلون البشرة أبيض عالق على جانبها، مما جعل النجمة والمتابعين يشعرون بالقلق اتجاهها.

وعلّقت "بريتني": "ما الذي يوجد على ظهر بريتني مربعة الشكل عندما سقط الشورت؟ هل يراه أحد؟"، وردّ معجب: "نعم أراه ولكن لا أعرف ماهو؟".

واضاف آخر: "لم ألاحظه أبداً حتى أنت قلت ذلك إنه لا يفوتك شيء أبدًا ربما هذا جلد جاف"، وأثار هذا اللاصق قلق المعجبين وتسائلوا ما إذا كانت بحاجة إلى المساعدة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: