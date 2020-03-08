والد جيجي حديد يدعم الفلسطينين وسط أحداث كورونا.. وصورة غريبة لبيت لحم!

لطالما أظهر رجل الاعمال الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية "محمد حديد" فخره واعتزازه بأصوله العربية، كما كان من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية وأول من وقف ضد قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن صفقة القرن.

ولا يزال والد عارضتي الأزياءالشهيرتين "بيلا وجيجي حديد" يقف في دعم بلده المنشأ، وكتب في أعقاب ما تشهده فلسطين من تفشي فيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع"إنستغرام": "في هذه الأوقات الصعبة ، عندما تواجه مدينتنا بيت لحم، إلى جانب العديد من مدن العالم ، الآثار الدرامية لفيروس كورونا، نحتاج أن نشكر الفرق الدؤوبة في البلدية تحت قيادة العمدة أدف. انطون سلمان، الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين."





وتابع مُشيرًا إلى الصورة التي نشرها: "التقطت هذه الصورة الغريبة الساعة 12:30 بعد منصف الليل من فوق أسطح المنازل في مدينة بيت لحم القديمة لفرق بلدية بيت لحم تطهر الطرق والساحات الرئيسية."

وأضاف: "أثرت الحالات الأولى لإصابة أشخاص بفيروس كورونا على مواطني بيت لحم بشدة. بلدة صغيرة، تقف جميعها معًا في أوقات الشدة.. أغلقت أبواب كنائس المدينة ومساجدها لأول مرة منذ قرون، ووصل الاقصاد السياحي إلى طريق مسدود."

وأنهى "حديد"منشوره بشكر كل من حفظ على أمان مدينته، وقال: "أتمنى لجميع أديان الله؛ الإسلام، المسيحية، واليهودية، بالإضافة إلى الإنسانية جمعاء بغظ النظر عما يؤمنون به، السلام، الصحة، والهدوء."

وفي وقت سابق، أطلَّ "حديد" على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية للرجال.



يذكر أن "محمد حديد" ولد في الناصرة وعاش كـ "لاجيء" في سوريا آواخر عام 1948 ليسافر بعدها من سوريا إلى لبنان ومن ثم تونس إلى اليونان وصولًا إلى واشنطن.