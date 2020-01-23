والد ميغان ماركل:"شعرتُ بالغيرة وبكيت عندما تزوجت ابنتي"!

كشف والد دوقة ساسكس "توماس ماركل" عن مشاعره اتجاه ابنتهيوم زواجها من الأمير هاري، وذلك في فيلم وثائقي بُثَّ على القناة الخامسة الليلة الماضية.

وصرّح توماس بأنه بكى عند مشاهدة ميغان وهي تتزوج من الأمير هاري على شاشة التلفاز من منزله بعد خروجه من المستشفى، كما وصف مشاعره بالمرهقة عند رؤيتها وهي تسير عبر الممر بينما كان يتعافى هو من النوبة القلبية.

وأضاف السيد ماركل بأنه شعر بالغيرة من أمير ويلز الذي وضع يده في يد ابنته وسار برفقتها عبر الممر وهو ما كان يريد فعله حقاً في ذلك الوقت، فقال: "كانت ابنتي تبدو جميلة، وتمنيت لو كان بإمكان التواجد برفقتها، أُقدِّر بأن الأمير تشارلز كان هناك إلا أنني اعترف بأني بكيت قليلاً فحتى يومنا هذا لا أستطيع أن أنسى تلك اللحظة.

واتهم توماس الذي لم يتحدث مع ابنته منذ عام 2018 الأمير هاري كأنه يتصرّف كالطفل الحساس الذي يبلغ من العمر 12 عاماً فقال: "في هذه المرحلة الجميع مدين لي فهاري مدين لي وكذلك ميغان فما مررت به يجب أن أكافأ عليه فقد أخبرتني ابنتي بأنها سوف تعتني بي عندما تتخرج وأنا الآن بحاجة لها.

ووصف والد ميغان بأن علاقته بابنته معقدة، فلم يتمكن من مقابلة حفيده أبداً، وقال: "بالنسبة لهم أنا غير موجود والآن هاري سواء أدرك ذلك ام لا فهو جزء من عائلتي وأنا جزء من عائلته فيجب أن نتحدث فلم يعد عمره 12 عاماً كما أنه لم يعد له الحق في أن يكون حساساً".

وعن استقالة الأمير هاري وميغان ماركل عن الواجبات الملكية علّق توماس بأنه شعر بالإحباط وخيبة الأمر بسبب هذا القرار.

ومن الجدير بذكره أن والد ميغان كان من المقرر أم يمشي مع ميغان خلال حفل زفافها في الممر إلا اأنه انسحب في اللحظات الأخيرة عندما تبيّن أنه عقد صفقة سريّة مع مصوّر ثم أصابته نوبة قلبية بعد ذلك.

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