وسط الحجر الصحي.. كيت ميدلتون في زيارة مفاجأة لقسم الولادة في مستشفى لندن!

زارت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بطريقة افتراضية جناح التوليد في مستشفى لندن عبر الإنترنت حيث كان لديها اهتمام كبير بالتنمية والرعاية في السنوات الأولى من عير الاطفال.

وتحدّثت كيت إلى والدين طفل حديث الولادة وناقشت حول ما كانت عليه الاوضاع عند إنجاب الطفل خلال الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتلقّى الطفل ماكس الذي كان عمره 16 ساعة فقط ترحيباً ملكياً لطيفاً وقالت له كيت: "مرحبا! سعيدة أنا بلقائك وهذا بالتأكيد اللقاء الاول على ما أعتقد".

وبدأت دوقة كامبريدج بسؤال والديه بعد إرسال تهنئة كبيرة لهما، فقالت: "إنه لطيف للغاية متى كانت عملية الولادة؟"، ليجيباها بأنها ولد في العاشرة مساءً وأجابت كيت: "يا إلهي أنت مرهقة للغاية".

وجاءت زيارة كيت المفاجأة بعد مكالمتها للموظفين في وحدة الامومة في مستشفى كينغستون خلال الشهر الماضي حيث أخذت تستمتع إلى الموظفين وتجاربهم خلال انتشار الوباء.

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