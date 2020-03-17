وسط الكورونا.. شارلوت كروسبي تنشر صورة مؤخرتها مظهرةً وشمها الجديد!

تعرّضت النجمة "شارلوت كروسبي" لانتقادات واسعة بسبب مزحة قامت بها حول بيع المطهرّات مقابل 1000 جنيه أسترليني.

وانتقد المتابعون شارلوت لمزحتها حول المطهرات حيث قال أحدهم: "يا لها من فتاة سخيفة شارلوت هناك أشخاص مريضون ويموتون وأنت تمزحي بشأن ذلك".

ويبدو واضحاً بأن شارلوت لم تبالي بانتقادات الناس حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" صورةً لوشمها الجديد إلا أنها ظهرت بشكل عاري تماماً.

وظهرت شارلوت في الصورة وهي تضع الوشم على طول جسدها من الجانب بينما كانت عاريةً تماماً إذ كشفت عن مؤخرتها بالكامل للمتابعين.

وعلّقت على الصورة بقولها: "لقد كانت دقيقة أحب هذه التحفة الفنية التي صنعتها كالي جورت"، لينتقل المتابعين إلى التعليق عليها بقولهم: "من الجيد أن تبدو لوحتك مثل ذلك".

وفي الوقت نفسه تابع المعجبون تعليقاتهم على الصورة فقالوا: "الفتاة ذات وشم التنين إنها جميلة"، وأضاف آخر: "هذا جميل هل ستتركينه على ما هو عليه أن ستضيفي ألواناً عليه".

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