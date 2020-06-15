الخرف يقضي على حياة أسطورة البوب ريكي فالانس

توفي نجم البوب البريطاني "ريكي فالانس" عن عمر يناهز 84 عاماً وذلك بعد معركته الطويلة مع الخرف.

وأكّد وكيل أعماله أن المغني توفي في 12 يونيو حيث أنه كان يرقد في المستشفى منذ بدء الإنغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأ ريكي حياته الفنية في النوادى الليلية في شمال إنجلترا، قبل إصدار أشهر أغانيه Tell Laura I Love Her، التى حققت نجاحًا كبيرًا، وباعت أكثر من مليون نسخة في عام 1960.

وتروي الأغنية قصة مأساوية لصبي يدعى تومي وحبه لفتاة تسمى لورا، والتي قد أثارت الجدل في ذلك الوقت، وقد أصدر ريكي بعد ذلك أغانى كثيرة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وقد أُعيد إصدار أغنيته في عام 2016 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لإصدارها

وانتقل العديد من محبي أسطورة البوب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنعيه بعد رحيله، حيث غرّد أحد معجبيه: "وقد غرد أحد المعجبين، ريكى فالانس.. أرقد بسلام.. فانت مغنى عظيم"، بينما غرد آخر، أرقد بسلام ريكى.. لعل لورا في انتظارك".

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