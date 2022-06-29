وفاة أول نجم تركي ظهر على الشاشات العربية.. شارك إلى جانب "صباح"

توفي النجم وأسطورة التمثيل التركي "جونيت أركان" يوم أمس الثلاثاء وذلك عن عمر يناهز الـ 84 عاماً بعد أن تعرّض لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها للمستشفى ليفارق الحياة هناك

تفاصيل وفاة جونيت أركان

تعرّض الفنان التركي جونيت أركان لوعكة صحية مفاجئة مساء يوم أمس الثلاثاء ونُقل على إثرها الى مستشفى بشكتاش وذلك لتلقي العلاج اللازم.

ولكن يبدو واضحاً بان محاولات الأطباء باءت بالفشل في انقاذ حياته حيت أن جونيت لفظ أنفاسه الاخيرة على سرير المستشفى الذي نُقل اليه وتم إعلان وفاته

وأصدر المستشفى بيان مؤثر عقب رحيله وقال فيه: "لقد توفي أسطورة السينما في مسشفانا بعد ان نُقل اليه من خلال سيارة الاسعاف اثر اصابته بنوبة قلبية حادة، ولكنه رحل رغم الجهود التي بذلناها ونعرب عن تعازينا الحارّة لعائلته".

وفاة جونيت تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة جونيت، حيث أنهم بداوا بتداول العديد من مقاطع الفيديو والمقتطفات من حياته الفنية وذكرياته في السينما العربية.

وكان جونيت من اوائل النجوم الأتراك الذين ظهروا على الشاشة العربية حيث شارك بأكثر من 5 أفلام بجانب العديد من النجوم العرب منهم فريد شوقي، وصباح، واسماعيل ياسين ويعتبر من اوائل نجوم تركيا الذين اشتهروا في الوطن العربي

جونيت أركين في فيلم مع الراحلة صباح

شارك الفنان التركي الراحل جونيت أركين في الفيلم العربي عصابة النساء الذي تم إنتاجه في عام 1970، إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم الفنانة الراحلة اللبنانية صباح

وقدم النجم التركي الراحل أركين دور مراد الصحفي التركي، حيث تدور أحداث الفيلم حول صحافيان تركيان يسافران إلى العاصمة اللبنانية بيروت من اجل اجراء تحقيق ليكتشفان عصابة نسائية هنام

وشارك في الفيلم عدد من النجوم أبرزهم يوسف وهبي وفريد شوقي ومديحة كامل وإسماعيل ياسين وإيهاب نافع.