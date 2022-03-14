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وفاة النجم ويليام هيرت عن عمر الـ71

منشور 14 آذار / مارس 2022 - 09:28
ويليام هيرت
ويليام هيرت

توفي النجم الأمريكي ويليام هيرت الحائز على جائزة الأوسكار عن عمر ناهز 71 عاما يوم أمس الأحد.

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يعتبر ويليام هيرت واحدًا من أكثر الفنانين شهرة في الثمانينيات، ولقد عُرِّفَ في عدة أعمال سينمائية من بينها فيلم "Kiss of the Spider Woman" عام 1985، الذي حاز عنه على جائزة الأوسكار، كما اشتهر في أعمال مثل "Broadcast News" و "A History of Violence" و "Children of a Lesser God".

ورُشِّح النجم لأربع جوائز أوسكار على مدار مسيرته الطويلة، حيث حصل على ترشيحين لأفضل ممثل عن فيلمي Broadcast News و Children of a Lesser God وجائزة أفضل ممثل داعم لأقل من 10 دقائق في فيلم "A History of Violence".

 

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كلمات دالة:ويليام هيرتنجومفن

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