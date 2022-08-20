وفاة بطل مسلسل "فاطمة" بعد صراعه مع المرض.. إليك التفاصيل

توفي النجم التركي الشهير "سيفان كانوفا" عن عمر يناهز الـ 67 عاماً خلال اليوم السبت وذلك بعد صراع طويل له مع مرض سرطان الرئة.

تفاصيل وفاة النجم التركي سيفان كانوفا

أعلن التلفزيون التركي اليوم السبت الموافق 20 أغسطس عن وفاة النجم التركي الشهير "سيفان كانوفا" حيث أنه تعرّض لوعكة صحية مفاجأة جعلته يرقد في المستشفى على أثرها.

وخضع سيفان للعديد من العمليات الجراحية خلال فترة مكوثه في المستشفى إلى أن أعلن عن خبر وفاته في هذا اليوم حيث عانى من مرض سرطان الرئة ومن مضاعفاته.

اكتشاف المرض لدى سيفان

كان النجم التركي الراحل قد شارك مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستغرام" قال فيه: "إن الأخبار التي سأعلنها لكم ليست جيدة ولكني سأخبركم اياها فانا أعاني من مرض سرطان الرئة.

واكتشفت المرض من خلال صورة الرنين المغناطيسي حيث أنني كنت أعاني من ألم شديد في ذراعي فقمت بتصويرها ليتبيّن أن هناك كتلة في الرئة لدي".

اسراء ديرمنشي تنعى سيفان

انتقلت النجمة لاتركية الشهيرة "اسراء ديرمنشي أوغلو" الى حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام" وكتبت هناك: "صديقي لقد فقدنا شخص عزيز جدا في هذه الحياة فارقد بسلام نحبك، وسنلتقي مرة أخرى".

أعمال سيفان كانوفا

اشتهر النجم لاتركي الراحل "سيفان كانوفا" في العمل في المسلسل الشهير والناجح "فاطمة" حيث جسّد شخصية المحامي "نذير" والذي وكّل اليه الدفاع عن فاطمة في ضية الاغتصاب ومساندتها.

كما له دور في مسلسل التركي الشهير "عشق ودموع".