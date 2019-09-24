وفاة منتج المسلسل الكرتوني الشهير The Simpsons "مايكل ميندل" بشكل مفاجىء

توفي منتج الرسوم المتحركة الشهير Simpsons "مايكل ميندل" عن عمر يناهز الرابعة والخمسين عاماً.

وأصدر متحدث باسم شركة إنتاج Adult Swim بياناً رسمياً حول ذلك بقوله: "جميعاً في شركة Adult Swim قد صدمنا الموت المفاجىء لمايكل ميندل، لقد كان مايك قلب عائلة Rick and Morty وسنفتقد موهبته وذكائه الرائع".

وأضاف في البيان: "كان مايك منتجاً حائزاً على جوائز إيمي ويحظى باحترام عالمي لأكثر من 25 عاماً في هذه المهنة، حيث قام بتوجيه ودعم جيل من الفنانين والكتّاب والمبدعين وسيشعر المجتمع كله بغيابه"، وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى اسرته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب".

أما النجم جوستين رويلاند فقد عبّر عن حزنه عبر التويتر بقوله: "توفي صديقي وشريكي المنتج مايكل ميندل، أنا منهار وقلبي مع عائلته، لا أعرف ماذا سأفعل من دونك بجانبي".

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