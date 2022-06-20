وفاة نجمة مسلسل قطاع الطرق بطريقة مأساوية.. انتحار أم جريمة قتل؟

هيا حازم

أعلنت مصادر اخبارية تركية عن وفاة النجمة التركية الشهيرة "يونجا توركمان" نجمة مسلسل قطاع الطرق بطريقة مأساوية مفجعة وذلك بعد سقوطها من شرفة منزلها يوم أمس الاحد وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور والوسط الفني في تركيا

تفاصيل وفاة يونجا توركمان نجمة مسلسل قطاع الطرق

وفي تفاصيل وفاة النجمة التركية "يونجا توركمان"، فقد كشفت المصادر ان النجمة التركية يونجا فارقت الحياة بعد سقوطها من الطابق الخامس عشر من شرفة منزلها في منطقة غازي عثمان باشا.

وتم ابلاغ الشرطة والفرق الطبية التي هرعت الى المكان على الفور ولكنّهم أكّدوا وفاتها بعد سقوطها من هذا الارتفاع العالي، وزعمت التحقيقات الأولية بان يونجا كانت تتواجد في المنزل لوحدها ولم يكن أحد متواجد معها مما يبعد اي اشتباه على انها تعرضت لجريمة قتل

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل سقوطها من شرفتها وفيما اذا كان الأمر مجرد حادثة وأن الفنانة التركية فقدت التوازن ولم تتمالك نفسها، أو انها تعمدت رمي نفسها من شرفتها بهدف انهاء حياتها

وفاة صادمة للنجمة يونجا توركمان

وصف الجمهور وفاة النجنة التركية الرالة "يونجا توركمان" والتي تبلغ من العمر 45 عامًا، واشتهرت بمشاركتها في مسلسلي "قطّاع الطرق لن يحكموا العالم" ومسلسل "كل شيء بخصوص الزواج" بالصادمة جدًا

وتساءل البعض عن الحالة النفسية التي كانت تعاني منها الفنانة التركية قبل وفاتها، في حال انها هي من قررت انهاء حياتها بهذه الطريقة المأساوية، لا سيما ان الشرطة اكدت تواجدها بمفردها في الشقة لحظة سقوطها

مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم

قطاع الطرق لن يحكموا العالم هو مسلسل تركي من إنتاج شركة " بانا القابضة " .تم عرضه في 08 سبتمبر 2015 على قناة أي تي في يتكون العمل من 6 مواسم وكان من المقرر ان يعرض الموسم السابع منه الا انه تم انهاء السلسلة بشكل مفاجئ دون الكشف عن الاسباب

تدور قصة المسلسل حول عائلة شاكر بيلي وطريقة ادارتهم لحياتهم في وسط المافيا. تتمحور وخضر شاكر بيلي هو كبير العائلة ويركز العمل على قصة حبه لزوجته مريم شاكر بيلي وعشيقته نازلي .