وفاة نجم "ارطغرل" إيبرك بيكجان بعد صراع مع السرطان

توفي الممثل التركي الشهير إيبرك بيكجان- Ayberk Pekcan يوم أمس الإثنين الموافق 24 يناير 2022 في مدينة مرسين التي ولد فيها، وأعلنت جمعية "مرسين" للصناعيين ورجال الأعما ل الخبر المؤسف عبر بيان داعية له بالرحمة والمغفرة.

ويجدر الإشارة إلى أن إيبرك بيكجان، المشهور بشخصية السيد "ارتوك" في مسلسل "قيامة ارطغرل"، توفي بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، فقد أعلن في أكتوبر 2021 أنه مصاب بذلك المرض الذي أودى بحياته.

من هو إيبرك بيكجان



ولد الفنان الراحل في 22 مايو 1960 بمدينة مرسين، وعاش فترة طفولته مع عائلته بمدينة أضنة وهناك استكمل دراسته الثانوية، ثم التحق بجامعة مرسين لدراسة الفنون المسرحية، وبدأ حياته التمثيلية في إسطنبول.

وقد دخل إيبرك عالم الدراما التركية لأول مرة عام 1995 بمشاركته في مسلسل "تاكسي الورد"، فقد استعرض مهاراته التمثيلية وترك بصمة واضحة بأداء دوره باحترافية عالية.

وشارك بيكجان في مسلسل "وادي الذئاب" عام 2008، ولعب دورًا مهمًا في مسلسل "أرطغرل"، الذي صنف كأفضل المسلسلات التي يتابعها الجمهور، حيث قدم دور الطبيب "أرتوك" الخاص بقبيلة الكابي، الذي كان يقدم الإسعافات الأولية لمحاربي القبيلة المصابين في المعارك التي كانوا يخوضونها ضد الصليبيين أو المغول أو حراس المعبد.

وقد حصل بيكجان على العديد من الجوائز من بينها: جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الشعر"، وجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان أنقرة السينمائي الدولي عن دوره فيلم "Aşk ve Devrim" عام 2012؟

