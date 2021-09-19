وفقًا لمجلة Glamour.. هاندا ارتشيل تحصل على لقب أجمل امرأة في العالم لعام 2021!

أعلنت المجلة الأمريكية "Glamour" عن صاحبة أجمل وجه في العالم، حيث حصلت على هذا اللقب النجمة التركية المشهورة "هاندا ارتشيل".

وأثار أمر اختيار النجمة التركية هاندا كأجمل امرأة في عام 2021 جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعضهم يؤكّدون أنها لا تستحق هذا اللقب لأن جمالها نتيجة عمليات تجميل على حد قولهم.

رسمياً :



الفراشة هاندا ارتشيل أجمل إمرأة في العالم لعام 2021 وفقًا لمجلة Glamour pic.twitter.com/xqLZsuXy2m — Screen Mix (@ScreenMix) September 18, 2021

بينما عبّر البعض الآخر من المتابعين عن حبه الكبير لهذه النجمة وأنها تستحّق هذا اللقب بجدارة، وأكّدوا أن جمالها طبيعي.

وخلال وقت سابق كانت النجمة هاندا ارتشيل قد أثارت الجدل الواسع قبل حصولها على لقب أجمل امرأة حيث نشرت صور مثيرة لها وهي تظهر شبه عارية في إحدى الحفلات.

ومن الجدير بذكره أن هاندا قد اشتُهرت في مسلسل "انت اطرق بابي" مع النجم كرم بورسين حيث حصل المسلسل على أعلى نسبة مشاهدات في تركيا والوطن العربي.

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