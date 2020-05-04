ويلو سميث تظهر ببشرة خالية من العيوب نكايةً بسخرية والدها!

شارك النجم "ويل سميث" مقطع فيديو تظهر فيه ابنته ويلو ووالدتها جادا بينيكت سميث وهما تضعان قناعاً على وجههما بينما كانتا تعدّان كيكة.

وظهر ويل في الفيديو وهو يركض خلف ابنته ليظهر وجهها المغطى بالقناع بينما كانت تقول له: "توقّف عن فعل هذا"، وهي تخبأ وجهها وعلّق ويل على الفيديو بقوله: "أعتقد أنهما أساءتا فهم الحاجة لقناع الوجه".

ولم تكن جادا سعيدة بالفيديو أيضاً لكنها أعادت نشرها على صفحتها الخاصة على "انستغرام"، وكتبت على الفيديو: "عندما يكون المزاح مجنوناً".

ويبدو واضحاً بأن سخرية والدها منها لم تجد نفعاً فقد نشرت ويلو صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بعد ذلك بدت فيها ببشرة نضرة وخالية من العيوب كما كانت رأسها محلوق وتضع أقراط على أنفها.

واستفادت ويلو من الطقس الدافىء والسماء الزرقاء لإظهار نتائج أقنعة الوجه التي كانت تصنعها لوجهها بالرغم من سخرية والدها منها.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: