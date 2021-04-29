ويلو سميث تعترف بممارستها الجنس مع مجموعة أشخاص..وهذا رد جدتها!

استضافت مقدمة البرنامج "جادا بينيكت سميث" ابنتها ويلو سميث للحديث حول مصطلح Polyamory وهو يعني إقامة علاقة حميمية مع أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه وبموافقة مختلف أطراف العلاقة.

وكشفت ابنة ويل سميث البالغة من العمر 20 عاماً أنها متعددة الشركاء في العلاقة وبموافقة جميع الاطراف وناقشت هذا الموضوع مع والدتها وجدتها.

وأوضحت ويلو خلال برنامج والدتها Facebook Red Table Talk بقولها: "مع تعدد العلاقات أشعر بان الأساس الرئيسي هو الحرية حيث ان تكون قادراً على إنشاء أسلوب علاقة يناسبك وليس مجرّد الدخول بالعلاقة".

وقوبلت ويلو التي توافق على تعدد العلاقات بمقاومة من جدتها، والتي صرّحت: "بالنسبة لشخص مثلي يبدو الأمر وكأن كل شيء يتمحوّر حول الجنس".

وردّت ويلو على جدتها بقولها: "سأعطيك مثالاً لثنائي لهما رغبة جنسية معاكسة لممارسة الجنس، فهل سيقول الشخص: كما تعلم فقط لأنني لا امتلك هذه الرغبة فلا يمكنك الحصول عليها أيضاً".

ولم تكن تصريحات ويلو هذه عبر البرنامج هو كشف لنوعية جنسها، لأنها اعترفت سابقاً بأنها كانت ثنائية الجنس ومتعددة العلاقات عبر Facebook Watch.

وصرّحت ويلو: "أنا احب الرجال والنساء على حد سواء ولذا أود أن يكون هناك رجل واحد وامراة واحدة فانا لست من النوع الذي يبحث باستمرار عن تجارب جنسية جديدة".

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