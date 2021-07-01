ويلو سميث تكشف عن العنصرية التي تعرّضت لها والدتها جادا.. "لقد كانوا يهددونها بالقتل"

تحدّثت "ويلو سميث"، ابنة النجم "ويل سميث"، حول العنصرية والكراهية الشديدة التي واجهتها والدتها "جادا بينيكت" سميث منذ صغرها.

وخلال مقابلة لها مع L’Officiel، تذكّرت "ويلو" العنصرية التي واجهتها والدتها عندما رافقتها مع فرقتها Wicked Wisdom وهي طفلة.

وقالت "ويلو": "أمي تعرّضت لكراهية شديدة وعنصرية وتمييز، لقد كان الناس يهددونها بالقتل ويلقون الزجاج عليها على خشبة المسرح وسقطت بعض الأشياء المجنونة عندما كانت تتجوّل مع فرقتها".

وتابعت "ويلو": "لقد رأيت هذه الكراهية بشكل مباشر وكان الأمر مخيفًا بالنسبة لي، وفي كل مرة أتذكّر هذا الشيء وكيف كانت أمي تتعامل معه، من الواضح أنها كانت خائفة، لكنها وضحّت لي ما هي التنشئة النسائية الصحيحة".

واختتمت "ويلو" حديثها: "إن اتخاذ الموقف وعدم الخوف من أحكام وتصوّرات الىخرين، لقد أردت حقًا الدخول في هذا المكان بنفسي وتجربة شيء جديد بغض النظر عن مخاوفي من عدم الأمان".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: