ويل وزوجته جادا بينكيت سميث قلقان حول وضع ابنهما الصحي.. والأخير يصرّح "أنا بخير"

ظهرت عائلة سميث بأكملها في أحدث حلقة من Red Table Talk على فيس بوك والتي بدأت البث يوم الاثنين الماضي، حيث اجتمعت العائلة مع بعض المهنئيين لمناقشة نتائج الاختبار الصحي لابنهم جادن.

وأوضح النجم ويل سميث وزوجته مقدمة البرامج جادا بينكت سميث بأنهما كانا سيتدخلان في وضع ابنهما جاد الصحي وذلك بعد نحفه الشديد بسبب اعتماده على الاكل النباتي فقط وقيامه برجيم غذائي.

إلا أن جادن عالج هذه المخاوف الصحية بقوله مازحاً: "بعد نهاية الحلقة سأمشي في الشارع والناس سيقولون يا إلهي هل أنت مريض؟ هل يمكنني مساعدتك؟ هل أحصل لك على بعض الماء والطعام؟ تعال يمكنك الحصول على طعامي"، وأضاف في النهاية: "أنا آكل أيضاً وأنا بخير أنا بخير".

وخلال وقت لاحق انضم إلى الأسرة الدكتور مارك هيمان الذي قام بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بصحة الشاب جادن فقال: "عندما تصلح معدتك يتوسع نظامك الغذائي وتأخذ بعض المكملات الغذائية وكل شيء يعود إلى طبيعته".

ومن جهة أخرى اعترف النجم ويل سميث عن مخاوفه هو وزوجته بشأن ابنهما جادن وذلك بعد أن بدأ حمية نباتية حيث كشف النجم بأن ابنه الأصغر بدا نحيفاً للغاية من خلال عدم تناول اللحوم فشعرا بأنهما بحاجة إلى التدخل.

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